En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti! Tuncay Şanlı ve Deivid sonrası...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Bu maçın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çaldı. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdan Jovanovic üstlendi.
Fenerbahçe 11'inci dakikada aradığı golü buldu. Kostic'in sol kenardan açtığı ortada Yusuf Akçiçek'in arkaya sektirdiği topa yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 42'nci dakikada sol kanattan topu taşıyan Filip Kostic, yerden verdiği pasta ceza yayı içerisinde Dzeko'nun şutu rakip savunmaya çarptı. Seken topu ceza sahası içinde tamamlayan Edin Dzeko, farkı 2'ye çıkaran golü attı: 2-0. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe ikinci yarının başında farkı 3'e çıkardı. 57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasında penaltı noktasının önünde yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Kalan dakikalarda sarı-lacivertliler oyun olarak üstün olsa da başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.
EN-NESYRI F.BAHÇE TARİHİNE GEÇTİ
Bu sezon Avrupa kupalarının grup/lig ve sonrası aşamalarında beş gol atan Youssef En-Nesyri, tarihinde tek sezonda bu sayıya ulaşan üçüncü oyuncu oldu.
Youssef En-Nesyri (2024/25)
Deivid (2007/08)
Tuncay Şanlı (2004/05)