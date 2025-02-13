En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti! Tuncay Şanlı ve Deivid sonrası...

Fenerbahçe ikinci yarının başında farkı 3'e çıkardı. 57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Szymanski'nin ortasında penaltı noktasının önünde yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Kalan dakikalarda sarı-lacivertliler oyun olarak üstün olsa da başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

EN-NESYRI F.BAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Avrupa kupalarının grup/lig ve sonrası aşamalarında beş gol atan Youssef En-Nesyri, tarihinde tek sezonda bu sayıya ulaşan üçüncü oyuncu oldu.

Youssef En-Nesyri (2024/25)

Deivid (2007/08)

Tuncay Şanlı (2004/05)