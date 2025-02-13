FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI | Fenerbahçe, Anderlecht’i konuk ediyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak. Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Vazquez, Stroeykens

EKSİKLER:

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.