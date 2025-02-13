Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI | Fenerbahçe, Anderlecht'i konuk ediyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 13.2.2025 19:34 Son Güncelleme: 13.2.2025 19:42

FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI | Fenerbahçe, Anderlecht'i konuk ediyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatamı ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI | Fenerbahçe, Anderlecht’i konuk ediyor! Mücadelede 11’ler belli oldu...

Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak. Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Vazquez, Stroeykens

EKSİKLER:

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

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FENERBAHÇE ANDERLECHT CANLI | Fenerbahçe, Anderlecht'i konuk ediyor! Mücadelede 11'ler belli oldu...
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