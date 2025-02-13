G.Saray - A.Demirspor maçının VAR hakemi Danimarka’yı da karıştırdı! İşte o karar...

Galatasaray'ın Adana Demirspor'la karşılaştığı maçta konuk ekibin sahadan çekilme kararı almasının yankıları sürüyor.

Sarı kırmızılı takım karşılaşmanın 12. dakikasında Mertens'in yerde kalması sonrası penaltı kazanmış ve VAR hakemi Jakob Sundberg müdahalede bulunmamıştı.

ÜLKESİNDE DE GÜNDEM OLDU

Adana Demirspor'un sahadan çekildiği karşılaşmanın Danimarkalı hakemi Sundberg, ülkesinde de gündem olmayı başardı. Danimarka'da birçok gazeteci yaşanan bu olay sonrası kendisiyle röportaj yapmak istedi ancak karşılık bulamadı.

FEDERASYON YASAKLADI

Danimarka Futbol Federasyonu da röportaj için kendilerine ulaşan gazetecilere olumlu dönüş yapmadı.

Ülke basınına göre; federasyon, diğer hakemlerle de bu konu hakkında görüşme yapılmasına engel oldu. Jakob Sundberg, Danimarka Süper Ligi sezonunun ilk maçında pazartesi günü Randers-Kopenhag maçında VAR hakemi olarak görev yapacak.