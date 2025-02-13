Sakaryaspor deplasmanda Şanlıurfaspor’u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi. Maçın tek golünü 63. dakikada Ozegovic kaydetti.
Kırmızı kart: Dk. 75 Awuku (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Muscat (Şanlıurfaspor), Dk. 75 Ozegovic, Dk. 86 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor)
Şanlurfaspor: Tokotaev, Awuku, Kappel (Dk. 80 Wriedt), Sambou (Dk. 64 Ogundu), Akabueze (Dk. 64 Begic), Ahmet Yazar (Dk. 46 Fatih Eren), Nafican Yardımcı, Seyit Gazanfer, Muscat, Hakan Erçelik (Dk. 46 Safa Kınalı), Hasan Hüseyin Acar
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 83 Engin Can Aksoy), Rayane (Dk. 83 Kakuta), Ozegovic, N'koulou, Burak Altıparmak, Mamadou (Dk. 89 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 71 Emircan Altıntaş), Simon (Dk. 83 Emre Demir)