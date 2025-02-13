Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Anderlecht maçı sonrası Dzeko şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Tadic, Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

Sports Digitale'in haberine göre, maçın ardından yapılan kontrollerde Edin Dzeko'nun elinde kırık şüphesi olduğu tespit edildi.

Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Dzeko, 42. dakikada fileleri havalandırdı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı.

Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag ve Midtjylland maçlarını da boş geçmezken, bugün de yaşadığı gol sevinciyle bu organizasyonda 3. golünü kaydetti.

38 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formaya bu sezon 19. golüne ulaştı. Edin Dzeko, karşılaşmanın 75. dakikasında yerini alkışlarla Anderson Talisca'ya bıraktı.