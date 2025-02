Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye başvuru! 46 pozisyon için VAR kaydı talebi...

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği maçlar ve pozisyonlar hakkında TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.

İŞTE GALATASARAY'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA;

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU'NA

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yalnızca hakemin VAR müdahalesiyle pozisyonu incelemeye davet edildiği durumlara ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Ancak yeni bir uygulama ile TFF, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray A.Ş. – Adana Demirspor A.Ş. karşılaşmasının 11. dakikasında yaşanan pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını paylaşmıştır.

Bu durum karşısında, şeffaflık ilkesinin yanı sıra TFF Statüsü'nde belirtildiği üzere tarafsız davranma yükümlülüğü bulunan TFF Yönetim Kurulu'nun, 2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği işbu dilekçemiz ekinde yer alan 46 pozisyona ilişkin ham VAR kayıtlarını da aynı ilke doğrultusunda futbol kamuoyuyla paylaşması elzemdir.

Sonuç olarak, ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF'nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız.

TRENDYOL SÜPER LİG ŞAMİL EKİNCİ SEZONU'NDA VAR MÜDAHALESİ GEREKMESİNE RAĞMEN HAKEMİN İNCELEMEYE DAVET EDİLMEDİĞİ MÜSABAKALARIN VE POZİSYONLARIN LİSTESİ

- 1. haftada oynanan Fenerbahçe – Adana Demirspor maçının 26. dakikasında skor 0-0 iken Fenerbahçe oyuncusu Oosterwolde'nin Adana Demirspor'lu oyuncu Michut'ya yaptığı faul pozisyonu;

- 2. haftada Göztepe – Fenerbahçe müsabakasının 69. dakikasında skor konuk ekibin lehine 2-1 iken konuk takım oyuncusu Maximin'in ev sahibi ekipten Koray Günter'e yaptığı faul pozisyonu ve aynı maçın 83. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında Fenerbahçe'li oyuncu Mert Müldür'ün Göztepeli oyuncu Nielsen'e müdahalesi sonrası gerçekleşen ihlal pozisyonu;

- 4. haftada oynanan Fenerbahçe – Alanyaspor maçının 62. dakikasında skor Fenerbahçe'nin lehine 1-0 iken Oosterwolde'nin rakibinin karnına diziyle müdahale ettiği pozisyon (ilgili pozisyon yayıncı kuruluşun hazırladığı özette mevcut değildir, müsabakanın 90 dakikalık kaydından analiz etmeniz önerilir); yine söz konusu müsabakanın 90 + 5. Dakikasında Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyon;

- 4. haftada oynanan Adana Demirspor – Galatasaray mücadelesinin 39. dakikasında Kerem Aktüroğlu'nun rakip oyuncu tarafından arkadan aşiline gerçekleşen, güç transferiyle şiddeti artıp oyuncuyu sakatlamaya yönelik hareketiyle ilgili pozisyon; ayın müsabakanın 81. Dakikasında Yunus Akgün'e yapılan müdahaleyle ilgili penaltı pozisyonu,

- 3. hafta oynanması gereken ancak erteleme nedeniyle 17 Eylül 2024 tarihinde oynanan Galatasaray – Gaziantep FK mücadelesinde Gaziantep FK oyuncusu Saborit'in Barış Alper Yılmaz'ın hayati risk taşıyan kafasına yükselerek kramponlarının çivilerinin denk geleceği şekilde kafasına basmasıyla ilgili çıkması gereken kırmızı kartın öncesinde, kaldırılan ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edilen pozisyon; aynı mücadelenin 57. dakikasında Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada Gaziantep FK'lı oyuncunun elle müdahalesiyle ilgili pozisyon;

- 5. haftada oynanan Kasımpaşa – Fenerbahçe karşılaşmasında 45. dakikada Fenerbahçe oyuncusu Oosterwolde'nin Kasımpaşa oyuncusu Fall'a cezaalanı içinde gerçekleştirdiği ihlal pozisyonu (ilgili pozisyon yayıncı kuruluşun hazırladığı özette mevcut değildir, müsabakanın 90 dakikalık kaydından analiz etmeniz önerilir);

- 6. haftada oynanan Fenerbahçe – Galatasaray müsabakasında skor 3-0 Galatasaray LEHİNENEYKEN Galatasaray, ceza alanında Fenerbahçe oyuncusu Fred'in Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya kaçınılmaz temasıyla sonuçlanıp maçın hakeminin penaltıya karar verdiği ve 78. dakikada skor 3-1 Galatasaray'ın LEHİNEYKEN Fenerbahçe ceza alanında Fenerbahçe oyuncusu Szymanski'nin Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün'ü düşürmesiyle sonuçlanan pozisyon;

- 8. haftadaki Galatasaray – Alanyaspor maçının 84. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Alanyaspor'lu Aliti'nin ceza alanındaki müdahalesinde yerde kalmasıyla sonuçlanan pozisyon;

- 9. haftadaki Antalyaspor – Galatasaray maçının 41. dakikasında Güray Vural'ın Kaan Ayhan'ın kafasına müdahalesiyle sarı kart gösterilen pozisyon; 47. dakikada Icardi'nin ceza alanında Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon;

- 10. haftada oynanan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinin 27. dakikasında Icardi'nin Beşiktaş ceza alanında Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon;

- 10. haftada Fenerbahçe – Bodrum FK müsabakasının 18. dakikasında skor 1-0 Fenerbahçe lehine seyrederken Bodrum FK oyuncusu Seferi'nin, Fenerbahçe oyuncusu Kostic'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldığı ve aynı mücadelenin 88. dakikasında Bodrum FK oyuncusu Cenk'in, Fenerbahçe oyuncusu Amrabat'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon;

- 11. haftada oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe müsabakasının 37. dakikasında mücadele 0-0 dengede seyrederken Trabzonspor oyuncusu Okay Yokuşlu'nun attığı golü hakem OĞUZHAN ÇAKIR'ın iptal etmesiyle ilgili pozisyon; aynı mücadelenin 50. dakikasında Fenerbahçe ceza alanında Fenerbahçe oyuncusu Mert Müldür'ün ilk yarıda golü OĞUZHAN ÇAKIR tarafından iptal edilen Okay Yokuşlu'yu çektiği pozisyon; (ilgili pozisyon yayıncı kuruluş canlı müsabaka yayınında sadece 1 açı olarak ekrana getirilmiştir, tüm kameraların VAR'a gittiği prensibiyle birçok açının mevcut olabileceği söz konusudur);

- 12. haftada oynanan Fenerbahçe – Sivasspor maçının 82. Dakikasında Amrabat'ın golüyle 3-0 öne geçen Fenerbahçe'nin bu golü öncesinde Fenerbahçe oyuncusu Tadic'in Sivasspor kalecisinin görüş açısıyla ilgili ihlalin değerlendirilme pozisyonu;

- 12. haftada oynanan Galatasaray-Samsunspor müsabakasının 48. Dakikasında Samsunspor'un kazandığı penaltı pozisyonu;

- 13. haftadaki Kayserispor – Fenerbahçe mücadelesinin 5. dakikasında Fenerbahçe oyuncusu Kostic, Kayserispor'lu Gökhan Sazdağı'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu hakem Direnç Tonusluoğlu'nun penaltıya hükmetmesiyle sonuçlanan VAR hakemi YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun inceleme yaptığı pozisyon;

- 14. haftadaki Fenerbahçe – Gaziantep FK maçının 5. dakikasında Gaziantep FK takımı Fenerbahçe oyuncusu Osayi'nin Fenerbahçe cezaalanında el oynaması sonucu beklediği penaltı pozisyonu; aynı mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçe ceza sahası içerisinde Gaziantep FK oyuncusu Arda Kızıldağ, Fenerbahçe oyuncusu Becao'nun faulleriyle iki kez yerde kalmasına karşın hakemin düdük çalmadığı pozisyon; söz konusu mücadelenin 89. Dakikasında Mert Müldür'ün Furkan Soyalp'e faulünün değerlendirilmemesi ve ardından Fenerbahçe'nin golünün geldiği pozisyon;

- 14. haftadaki Galatasaray – Eyüpspor mücadelesinin 13. Dakikasında Eyüpspor'lu Dubois'nın Galatasaray oyuncusu Sallai'ye yaptığı faulün devamındaki Eyüpspor'un bulduğu gol pozisyonu; 27. Dakikada Bruno'nun Barış Alper Yılmaz'a Eyüpspor ceza alanı içindeki penaltı gerektiren pozisyon;

- 15. haftadaki Sivasspor – Galatasaray maçının 77. dakikada yardımcı hakemin, yedek kulübelerinin ve 4. hakemin görüş açısında Sivasspor'lu Keita Balde'nin Galatasaray oyuncusu Sallai'nin yüzüne attığı tokat pozisyonu;

- 16. haftada Galatasaray – Trabzonspor müsabakasının 22. dakikasında önce Lundstram'ın Jelert'e ardından da Ozan Tufan'ın Yunus Akgün'e yaptığı fauller neticesinde VAR'ın ikaz etmeyip Ozan Tufan'ın sadece sarı kartla cezalandırıldığı, aynı maçın 55. dakikasında Eren Elmalı'nın topu dışardan çevirdiği pozisyon;

- 17. haftada oynanan Eyüpspor – Fenerbahçe maçının 45 + 3. dakikasında Fenerbahçe golü öncesinde Eyüpsporlu Caner Erkin'e Fenerbahçe oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin müdahalesiyle ilgili pozisyon; aynı müsabakanın 53. dakikasında Fenerbahçe oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün Eyüpspor ceza alanında rakibine vurduğu dirsekle ilgili pozisyon; 67. dakika ise Eyüpspor'un bulduğu golün iptaliyle ilgili pozisyon;

- 19. haftadaki Konyaspor – Fenerbahçe mücadelesinin 53. dakikasında Fenerbahçe oyuncusu Dzeko'nun Konyaspor'lu Uğurcan'ın ayak bileğine bastığı pozisyon devamıyla ilgili karar süreci; 67. Dakikada Fenerbahçe oyuncusu Kostic'in Konyaspor'lu Prip'e ceza alanı içindeki müdahalesiyle ilgili pozisyon;

- 19. haftadaki RAMS Başakşehir – Galatasaray maçının 13. dakikasında Galatasaray umut vaat eden atağında Opoku'nun sarı kart gördüğü ancak VAR hakemi ve kısa bir süre içinde hakemliği bıraktığı açıklanan YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirme gerçekleştirmediği pozisyon; 27. dakikada Mertens'in ortasında RAMS Başakşehir'li Hamza Güreler'in elle oynadığı pozisyonda VAR hakemi ve kısa bir süre içinde hakemliği bıraktığı açıklanan YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirme gerçekleştirilmediği pozisyon; 45. dakikada hakem Atilla Karaoğlan'ın tam görüş açısı dahilinde Keny'nin Davinson'un yüzüne gerçekleştirdiği, dirseğinin sivri bölgesini kullanarak gerçekleştirdiği darbeyle ilgili VAR hakemi ve kısa bir süre içinde hakemliği bıraktığı açıklanan YAŞAR KEMAL UĞURLU'nun değerlendirmediği pozisyon;

- 20. haftada oynanan Hatayspor – Galatasaray mücadelesinde Hatayspor'un 28. dakikada attığı gol öncesindeki ofsayt pozisyonu; 32. dakikada Yunus Akgün'ün şutunda Hatayspor'lu Kilama'nın ceza alanında topu elle kestiği pozisyon; 78. dakikada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol öncesinde yardımcı hakemin kaldığı ofsayt bayrağında çizilen yarı otomatik ofsayt çizgisiyle iptal edilen gol pozisyonu;

- 21. haftadaki Fenerbahçe – Göztepe mücadelesinin 55. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı 3. gol öncesinde Göztepe'li Juan'ın faul beklediği ve hakemin devam ettirdiği pozisyon;

- 21. haftadaki Galatasaray – Konyaspor mücadelesinin 54. dakikasında Galatasaray'ın Osimhen ile bulduğu golü Abdülkerim Bardakçı'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilen pozisyon,

- 22. haftadaki Gaziantep FK – Galatasaray maçının 65. dakikasında Sorescu'nun Sallai'ye kulübeler ve yardımcı hakemin görüş açısında -yardımcı hakemin jest ve mimiklerinden anlaşıldığı üzere- gerçekleşen sportmenliğe aykırı hareketiyle sonuçlanan pozisyon; 90+3. dakikada Boateng'in Abdülkerim Bardakçı'ya dirseğini kullanarak gerçekleştirdiği sert darbeyle sonuçlanan ve devam ettirilen pozisyon.