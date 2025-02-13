Son dakika haberi: Süper Lig devleri rekor kırdı! Ara transfer döneminin Z raporu...

Trendyol Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona ermişti. Süper Lig devleri bu dönemi hareketli geçirdi.
SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk ise Süper Lig devlerinin transferlerini sürecini kaleme aldı...
SORU: Ara transfer dönemi bitti. Galatasaray ve Fenerbahçe rekor kırdı, ne diyorsunuz?
MURAT ÖZBOSTAN: G.SARAY VE F.BAHÇE YANLIŞ, BEŞİKTAŞ DOĞRUYU YAPTI
''İki kulüp de finansal olarak büyük bir kumar oynuyor.. Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu yaptıkları sözleşmelerin altından zor kalkarlar.. En güzel şey, transfer yapmak zaten.. İkisi de bunun PR'ını iyi yaptı ve şu an herkes mutlu.. Trabzonspor neden böyle bir para harcadı anlamadım.. Bu sezonki hedefinden öte gelecek yılı planlıyor.. Ama yine harcanan rakam oldukça fazla ve gereksiz.. En doğrusunu Beşiktaş yaptı.. İki genç futbolcu alındı, paralarını da sponsorlar ödedi. Lig ve Avrupa'da havlu atmış bir takım.. Elindeki kadro da Türkiye Kupası'na fazlasıyla yeter.. Zaten Beşiktaş'ın ekonomik olarak transfer yapacak gücü yok. Dün Serdal Adalı'nın finansla ilgili verdiği bilgiler bomba.. 15 milyar TL borca ulaşmış Beşiktaş.. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı, transfer derbisidir.. Bu paraların normal bir tarafı yoktur.. Apaçık bir çılgınlıktır.. Yazıktır, günahtır.. Türkiye Futbol Federasyonu da buna çanak tutmuştur.. Avrupa'da ilk 8'e kalamayan, Şampiyonlar Ligi'nde devam edemeyen G.Saray ve F.Bahçe, ülkeye bu sezon nasıl bir başarı getirecek, bunu da her futbolsever gibi merak ediyorum.''
LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY'IN TRANSFERLERİ AÇIK VE NET!
''Galatasaray'ın kulübesi zengin değildi. Okan Buruk'un oyunculara ihtiyacı vardı. Özellikle Torreira-Sara ikilisini yedekleyecek aynı kalitede bir oyuncu yoktu. Lemina doğru transfer oldu. Galatasaray kanatsız uçağa benziyordu. Sağ bekte ve sol bekte devşirme oyuncular görev yaptı. Frankowski ile Eren Elmalı, orijinal bekler olarak görev yapacak. Savunmaya alınan Carlos Cuesta, hızı ve çabukluğuyla Sanchez ve Abdülkerim'in kademeye girip hatalarını örtecek bir stoper.''
''Ahmed Kutucu, son yıllarda liglerde çok fazla görmediğimiz, topa isabetli vuran futbolcu kimliğine sahip. Almanya'ya giden Batshuayi ile Osimhen hücumda bağlantı oyuncusu olarak görev yapacak özellikleri taşımıyor. İspanya Milli Takımı'nın golcüsü Morata nokta transfer. Bağlantı oyuncusu olarak pas oyununa çok fazla destek verir. G.Saray halka açık bir şirket, ne kadar harcadığını net olarak açıklarlar. F.Bahçe de geniş kadrosu olmasına rağmen sakatlıklar nedeniyle ihtiyaca yönelik transferler yaptı. Harcadıkları rakamlar konusunda bir yorum yapamam çünkü F.Bahçe'nin rakamlarıyla ilgili net bir açıklama önümüzde yok. Yazılanlarla, söylenenlerle yapılan açıklamalar birbirini tamamlamıyor.''
GÜRCAN BİLGİÇ: HEPSİ AKILLI HAMLELER YAPTI, FUTBOLDA PİYASA BÖYLE
''Uzun süre sonra ilk defa kulüplerimizin transfer planlamasını beğendim. Tartışılmayacak oyunculara gittiler, ilk 11'e transfer yaptılar ve sezonluk düşünmediler. İsimlere baktığımız zaman 'niye' diyeceğimiz oyuncu yok gibi. Galatasaray, bu futbolcuları almaya mecburdu. Bu döneme kadar tüm maçlarını sakatlık ve cezalılar haricinde aynı 11'le oynadı. Futbolcularını dinlendirme şansı olmuyordu. Takım içinde rekabet de yaratamadı. Son 6-7 maçtır Galatasaray'ın oyun gücündeki düşüş, sahasında bile zorlanarak oynaması da bu yüzden. Takım içi motivasyon kalmayınca, sahadakileri tehdit eden olmayınca rahatlık geliyor.''
''Fenerbahçe, sakatlıklar nedeniyle stoper almak zorundaydı. Talisca transferi hem takım hem de tribün sinerjisi için yapıldı. Mimovic transferi de Maximin ayrılmayınca yeni sezon hamlesi oldu. Çünkü Osayi'nin durumu belli değil. Trabzonspor da nokta atışı yaptı. Hem Sikan hem de Zubkov bire birde iyi, yaratıcı oyuncular. Beşiktaş'ın da yatırım olarak genç oyunculara yönelmesi, binayı inşa etmek için haziranı beklemesi akıllıca. Süreçte görüp oyuncuların gelişimini inceleyecekler. Rakamlar büyük gibi gözükse de dünya futbolunda piyasa bu.''
BÜLENT TİMURLENK: İKİ TAKIMIMIZ RİNGE ÇIKTI
''Türk futbolunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yayın geliri, sponsorluklar, ürün satışı, gişe gelirleri, yeri geldiği zaman yöneticilerin cebinden çıkan milyonlar her zaman diğer kulüplerin önündeydi. Bu makas, son dönemde çok daha fazla açıldı. İki kulübün kombine fiyatlarına, sponsor gelirlerine ya da kaç liraya forma sattıklarına bakarsanız bu farkın sebebini anlarsınız. Transferdeki kapışmaya gelince ise ben bunun tarihin en iyi boks karşılaşması kabul edilen Muhammed Ali-Frazier maçına benzetiyorum. Her bir transfer birer kroşe ve ringdeki hiç de öyle bir-iki rauntta bitecek bir maç değil. Karşı tarafın bir transfer hamlesiyle sarsılan, diğer tarafa yumruk gibi yeni bir transferle cevap veriyor. Kurdukları kadroların sadece forvet hatları bile Avrupa'nın devleriyle yarışabilecek seviyede. Birin[1]de Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü, diğerinde bir dünya markası var. Anadolu kulüpleri ise çöküşte. Beşiktaş ve Trabzonspor'un kazandıkları şampiyonlukların ardından başkanlık makamından çok kötü yönetildiklerinin, teknik adam ve futbolcu transferlerinde yapılan yanlışlarla gereğinden fazla geriye düştüklerinin de altını çizmek lazım.''