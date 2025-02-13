Son dakika haberi: Süper Lig devleri rekor kırdı! Ara transfer döneminin Z raporu...

MURAT ÖZBOSTAN: G.SARAY VE F.BAHÇE YANLIŞ, BEŞİKTAŞ DOĞRUYU YAPTI

''İki kulüp de finansal olarak büyük bir kumar oynuyor.. Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu yaptıkları sözleşmelerin altından zor kalkarlar.. En güzel şey, transfer yapmak zaten.. İkisi de bunun PR'ını iyi yaptı ve şu an herkes mutlu.. Trabzonspor neden böyle bir para harcadı anlamadım.. Bu sezonki hedefinden öte gelecek yılı planlıyor.. Ama yine harcanan rakam oldukça fazla ve gereksiz.. En doğrusunu Beşiktaş yaptı.. İki genç futbolcu alındı, paralarını da sponsorlar ödedi. Lig ve Avrupa'da havlu atmış bir takım.. Elindeki kadro da Türkiye Kupası'na fazlasıyla yeter.. Zaten Beşiktaş'ın ekonomik olarak transfer yapacak gücü yok. Dün Serdal Adalı'nın finansla ilgili verdiği bilgiler bomba.. 15 milyar TL borca ulaşmış Beşiktaş.. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı, transfer derbisidir.. Bu paraların normal bir tarafı yoktur.. Apaçık bir çılgınlıktır.. Yazıktır, günahtır.. Türkiye Futbol Federasyonu da buna çanak tutmuştur.. Avrupa'da ilk 8'e kalamayan, Şampiyonlar Ligi'nde devam edemeyen G.Saray ve F.Bahçe, ülkeye bu sezon nasıl bir başarı getirecek, bunu da her futbolsever gibi merak ediyorum.''