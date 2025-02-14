Beşiktaş’ın derbi planı hazır! Athletic Bilbao taktiği...

YENİLER KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak ilk karşılaşmaya en az ikisinin kulübede başlamaları, gidişata göre sonradan takıma dahil olmaları bekleniyor.

BILBAO TAKTİĞİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planı ise Athletic Bilbao'ya karşı 4-1 kazanılan zaferin oyununu sahaya yansıtmaktan geçiyor. Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı.

OYUN PLANINI İKİ İSİM ÜZERİNE KURDU

Vakit harcamadan oyunu hızlandırıp, rakibi dengesiz yakalayarak sonuca gitmeyi hedefleyen Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.