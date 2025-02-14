Beşiktaş’ın derbi planı hazır! Athletic Bilbao taktiği...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
Siyah beyazlı takım, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Elon Ricardo ve takıma geri dönen Amir Hadziahmetovic ile yeni yüzlerini de sahneye çıkaracak.
YENİLER KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Bu 3 futbolcu kadroda yer alacak ancak ilk karşılaşmaya en az ikisinin kulübede başlamaları, gidişata göre sonradan takıma dahil olmaları bekleniyor.
BILBAO TAKTİĞİ
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in planı ise Athletic Bilbao'ya karşı 4-1 kazanılan zaferin oyununu sahaya yansıtmaktan geçiyor. Norveçli çalıştırıcı, hafta boyunca takıma ön alanda baskılı ve tempolu futbol sergilemeleri gerektiğini aktardı.
OYUN PLANINI İKİ İSİM ÜZERİNE KURDU
Vakit harcamadan oyunu hızlandırıp, rakibi dengesiz yakalayarak sonuca gitmeyi hedefleyen Solskajer, oyun kurgusunu Bilbao maçında kanatlarda etkili performans gösteren Rashica ve Muçi üzerinden oluşturdu.