Galatasaraylı Kaan Ayhan: "Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız"

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen Kaan Ayhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da oynamanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Kaan, şunları kaydetti:

"Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."