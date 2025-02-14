Son dakika: TFF’den radikal karar! Sahadan çekilen takıma ağır ceza...

TFF, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yaşanan sahadan çekilme olayları sonrasında sahadan çekilen ve müsabakayı terk eden takımlarla ilgili karar değişti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;
- Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,
- 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,
- 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,
- 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,
Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir."
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta, Adana Demirspor'u konuk etmiş, 33'üncü dakikada Adana Demirspor, yönetimin aldığı bir kararla sahadan çekilmişti.
Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlanmış, daha sonrasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırıp bir süre oyuncularla konuşmuştu.
Daha sonra Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirmiş, Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutmuştu. Adana Demirspor'un sahadan çekildiği statta yapılan anons sonrası kesinleşirken, mücadelenin hakem kararıyla tatil edildiği ilan edilmişti.
ADANA DEMİRSPOR NE CEZA ALDI?
Ardından TFF, Galatasaray-Adana Demirspor maçında sahadan çekilen Adana Demirspor'a 3-0 hükmen mağlubiyeti ve 3 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı.