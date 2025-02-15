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Giriş Tarihi: 15.2.2025 21:26 Son Güncelleme: 15.2.2025 21:26

Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için mutluyum

Beşiktaş’ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

İHA
Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain'in yerine oyun girdi.

''EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM''

Maç sonrası konuşan Hadziahmetovic: "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz'' dedi.

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Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için mutluyum
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