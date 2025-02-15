Hadziahmetovic: Evime döndüğüm için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain'in yerine oyun girdi.

''EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM''

Maç sonrası konuşan Hadziahmetovic: "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz'' dedi.