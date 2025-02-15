Atletico evinde Celta Vigo’ya takıldı!

İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.

Barcelona ve Real Madrid ile şampiyonluk yarışı veren Simeone'nin öğrencileri başın henüz 7. dakikasında Barrios'un oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Konuk ekip Celta Vigo 68. dakikada penaltıdan 1-0 öne geçerken Atletico bu gole 81. dakikada Sörloth ile cevap verdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere bitti.

Bu skorla puanını 51 yapan Atletico Madrid liderlik şansını kaçırırken Real Madrid ile de puanını eşitledi. Celta Vigo ise 29 puanla 12. sırada kaldı.