Beşiktaş - Trabzonspor | Zorlu derbide ilk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Zorlu derbide ilk 11'ler belli oldu...
Tüpraş stadyumunda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. VAR'da ise Polonyalı Daniel Stefanski yer alacak.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Paulista, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi bu maçta görev alamayacak.
Trabzonspor'da ise Nwakaeme ve Draguş sakatlıkları sebebiyle oynamayacak.
SOLSKJAER TÜPRAŞ STADINDAKİ İLK LİG MAÇINA ÇIKACAK
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.
ÜÇ OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.