Beşiktaş - Trabzonspor | Zorlu derbide ilk 11’ler belli oldu

ÜÇ OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.