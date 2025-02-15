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Giriş Tarihi: 15.2.2025 12:28

Eskişehirspor’un 9 numaralı forması emekliye ayrıldı

Eskişehirspor, vefat eden Fethi Heper’in mirasını yaşatmak amacıyla onun giymiş olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

İHA
Eskişehirspor’un 9 numaralı forması emekliye ayrıldı

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde vefat etti.

Heper'in vefatı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Eskişehirspor, onun taşımış olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor'un 9 numarası, sahada değil, hatıralarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

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Eskişehirspor’un 9 numaralı forması emekliye ayrıldı
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