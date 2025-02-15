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Giriş Tarihi: 15.2.2025 15:24

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı

Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı takımla çalışmalara başladı.

AA
Galatasaray’da yeni transfer Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı takımla ilk idmanına çıktı
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