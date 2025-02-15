Genç Trabzon’a yine İtalyan rakip

UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus'u eleyip, son 16'ya kalarak Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Trabzonspor U19 Takımı'nın rakibi belli oldu. Bordomavililer, son sekize çıkabilmek için yine bir İtalyan takımı olan Atalanta ile mücadele edecek. Karşılaşma 4 ya da 5 Mart tarihinde Papara Park'ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Trabzonspor, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibi ile yine evinde karşılaşacak (1-2 Nisan). Fırtına'yı, yarı finalde ise Salzburg-Atletico Madrid ile Sturm Graz-Olympiakos eşleşmelerinin galibi bekliyor olacak.