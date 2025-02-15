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Giriş Tarihi: 15.2.2025 18:45

Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti! Omar Marmoush alev aldı...

Premier Lig'de bugün Manchester City evinde Newcastle United'ı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan City, yeni transferi Omar Marmoush'un attığı 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. M. City'nin kalecisi Ederson ile yaptığı asistle Premier Lig tarihine geçti.

Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti! Omar Marmoush alev aldı...

Premier Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester City, evinde Newcastle United'ı ağırladı. Maça çok etkili başlayan Pep Guardiola'nın oyuncuları ilk yarıda fişi çekti.

MARMOUSH'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK

Manchester City'nin yeni transferi Omar Marmoush, Newcastle United karşısında 33 dakikada hat-trick yaptı.

EDERSON PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Manchester City'nin kalecisi Ederson, 6 asistle, Premier Lig tarihinin en çok asist yapan kalecisi oldu. Brezilyalı eldiven, 3 asistle, Premier Lig'de bir sezonda 3 ve üzeri asist yapan ilk kaleci olmayı da başardı.

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Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti! Omar Marmoush alev aldı...
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