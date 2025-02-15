Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti! Omar Marmoush alev aldı...

Premier Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Manchester City, evinde Newcastle United'ı ağırladı. Maça çok etkili başlayan Pep Guardiola'nın oyuncuları ilk yarıda fişi çekti.
MARMOUSH'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK
Manchester City'nin yeni transferi Omar Marmoush, Newcastle United karşısında 33 dakikada hat-trick yaptı.
EDERSON PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Manchester City'nin kalecisi Ederson, 6 asistle, Premier Lig tarihinin en çok asist yapan kalecisi oldu. Brezilyalı eldiven, 3 asistle, Premier Lig'de bir sezonda 3 ve üzeri asist yapan ilk kaleci olmayı da başardı.