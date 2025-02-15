Manchester City kalecisi Ederson tarihe geçti! Omar Marmoush alev aldı...

MARMOUSH'TAN İLK YARIDA HAT-TRICK

Manchester City'nin yeni transferi Omar Marmoush, Newcastle United karşısında 33 dakikada hat-trick yaptı.

EDERSON PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Manchester City'nin kalecisi Ederson, 6 asistle, Premier Lig tarihinin en çok asist yapan kalecisi oldu. Brezilyalı eldiven, 3 asistle, Premier Lig'de bir sezonda 3 ve üzeri asist yapan ilk kaleci olmayı da başardı.