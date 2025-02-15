O zaman hepsi yabancı hakem olsun!

Murat Özbostan sordu, Mustafa Çulcu tek tek anlattı



MURAT ÖZBOSTAN: TFF, derbide yabancı hakemi gündeme aldı. Hakem triosu aranıyor. F.Bahçe sıcak, G.Saray ise soğuk. Tabii iki kulüp de resmi başvuru yaparsa olacak bu iş. Son gelişmeler nedir?

MUSTAFA ÇULCU: İlim, bilim ve gerçeklikten uzaklaşıp '600 yıllık ecdadın torunlarıyız' sözleriyle adım adım yabancı hakeme gelindi. Amaç hakemliği kurtarmak mı, daha fazla kullanmak mı? Liyakatsiz MHK'ler, MHK Başkanı gibi hareket eden TFF Başkanları, büyük-küçük 8 Mart olayları ve kimsenin kimseye hakemlerin de kendilerine güvenemediği bir ortam. Eğer eşitlik ve adalet istiyorsak ve de samimiysek tüm maçlar için yabancı hakem olmalı. Lig sadece F.Bahçe ve G.Saray ligi değil. Diğer takımlarımız ve paydaşları değersiz mi?

SOĞUKLUK NORMAL

'Oyun oynanırken kural değişmezden' yürüyerek Galatasaray'ın içerideki avantajını kaybetmeme adına yabancı hakeme soğuk olması son derece doğal. VAR hakemi Sundberg'i konuşuyoruz. Danimarka'ya döndü, bu hafta önemli bir maçta VAR görevi aldı. Peki; o maçın AVAR hakemi Volkan Ahmet Narinç, VAR kayıtlarında "Topa temas yok bence de penaltı" diyor, hakeme destek veriyor ve sadece 4 gün sonra TFF 1. Lig'de tekrar AVAR görevi alıyor. Bunu niye sorgulamıyoruz? Palyatif çözümlerle günü kurtaralım derken hakemliğimizin dibine dinamit koyduk, geleceğini gömüyoruz. Ülke futbolumuzda sadece bir maç yok, binlerce profesyonel ve amatör maçlar oynanıyor, onları Türk hakemleri yönetiyor.



ŞANSALAN KARARINI ALKIŞLIYORUM

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş- Trabzonspor maçına Cihan Aydın atandı. Ali Şansalan da 3,5 sene sonra F.Bahçe karşılaşmasına verildi.. Bu haftaki diğer atamaları bizim için analiz eder misiniz?

MUSTAFA ÇULCU: Yazıldığı FIFA listesinden çıkarıldıktan sonra Cihan Aydın'ın performansı inişli- çıkışlı. Son yönettiği Alanya-Fenerbahçe maçında Richard'a gösteremediği, teşebbüsü bile kırmızı kart olan tekme pozisyonu. Evrensel uygulamalara göre dinlendirilmesi gerekirken bu maçla ödüllendirildi. Ya gözlemcisi Erol Ersoy'dan geçer not aldı ya da MHK, gözlemci notunu dikkate almadı! Galatasaray-Trabzon maçı, hakem Kadir Sağlam, gözlemci Erol Ersoy... Benzer bir durum yaşanmıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor deneme takımlarıymış gibi hafife alınamaz. Böyle ayrıcalık olamaz. Hani hakemler 'VeTAS' (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile atanıyordu ya, buna inanmıyorum. Her hafta yaşananları, performansları, raporları ve atamaları takip ediyorum bu atamalar manuel yapılıyor. Kronikleşmiş hâl almış, neredeyse 3 yıl, 4 ay gibi bir aradan sonra Ali Şansalan'ın Fenerbahçe- Kasımpaşa maçına atanmasını da alkışlıyorum. Hele şükür...



MELER FABRİKA AYARINA DÖNMELİ

MURAT ÖZBOSTAN: Halil Umut Meler, İtalyanlar'ın büyük tepkisiyle karşılaştı. Çok ağır hakaretlere maruz kaldı. Halil Umut Meler'in performansını nasıl buldunuz?

MUSTAFA ÇULCU: Brugge- Atalanta maçı genelinde iyiydi. 90+2'de Atalanta aleyhine çaldığı penaltı kabul görmedi. 2 nolu yardımcının daha net gördüğü bu pozisyonda hakemine yardımcı olması gerekirdi. Ülke futbolundaki baskı iklimi hakemlerimizi öyle bir noktaya getirdi ki her yüze doğru uzanan basit temas eden el bile veya her ayağın kenarına basma faul ve sarı kart diye benliklerine işledi. Bu öyle değil işte. Maçın kimyası, seviyesi ve temposunu (bunları çoğaltabiliriz) doğru okumak gerekir. Bunu doğru okur, çözer, uygularsan büyük hakem oluyorsun. Alkmaar- Galatasaray maçının hakemi Joao Pinheiro'nun performansı örnek ve izlenmeye değerdi. Kuralları herkes bilebilir ama önemli olan yorumdur. Meler'in bunca travmadan sonra sahalara dönmesi, uluslararası spor elçiliği yapması ülke hakemliğimizin dışa açılan yüzü olarak kıymetlidir. Ona sahip çıkmalıyız. O da artık fabrika ayarlarına dönmelidir...



105 MİLYONLUK HAKARET DAVASI AÇILMIŞ

MURAT ÖZBOSTAN: Daha önce gündeme getirmiştiniz… Hakemlerin kendilerine yapılan hakaretler için dava açıp, bunu kazanç haline getirmeleri... Bu konuda yeni bir duyumunuz var mı?

MUSTAFA ÇULCU: Kimsenin kimseye hakaret etme lüksü yok. Hukuki olarak hakkını aramasında da hiçbir sakınca yok, saygı duyarız. Ancak son zamanlarda duyduklarım karşısında şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Davalarla ilgili bir avukat arkadaşımdan öğrendim, bazı illerin adliyelerinde bu davalardan gına gelmiş, yaka silker olmuş, illallah etmişler. Sadece Sakarya'da 3500 hakaret dava dosyası olduğundan bahsediyor. Bir o kadar da Bursa, Denizli ve diğer iller... İstersem bir dosya halinde bana verebileceğini söyledi ve 'Hocam kabaca hesapla ortalama 105 milyon TL ile 350 milyon TL arasında değişen bir tutar eder' diyor. Şimdi soralım, bu hesap kitabın peşinde olan bir adam sahada ne kadar sağlıklı düdük çalabilir? Kamuoyu bu durumda ne düşünür? TFF bunu önemsemeli ve hukuk departmanı buna el atmalı diye düşünüyorum.



BU AŞK ANCAK STOCKHOLM SENDROMU İLE AÇIKLANIR

MURAT ÖZBOSTAN: TFF, MHK'ye güvendiğini bir kez daha ortaya koydu ve istifa ile ilgili söylentileri bitirdi. Yorumunuz nedir?

MUSTAFA ÇULCU: Futbol Federasyonu'nun ve bazı kulüplerin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu aşkı ancak Stockholm Sendromu ile açıklanabilir. Celladına aşık olan bireyler için kullanılır. Neden istifa ettirsin ki? TFF Başkanı veya Kulüpler Birliği Başkanı olsam ben de böyle bir MHK Başkanı isterim. Her şeye 'Evet' diyor. Göreve geldiğinden bu yana bir hakeme veya gözlemciye sahip çıktığına tanık oldunuz mu? Hep karşı taraf haklı! Bir tek Oğuzhan Çakır, Rams Park'a tekrar gönderildi onu da TFF Başkanı istedi, duruş sergiledi diye. Tasfiye edilen masum hakemler, dağıtılan PMİK, hayata geçirilemeyen Danışma Kurulu ve ne olduğu anlaşılamayan VeTAS, şimdi de TİM. Ülke kültürü, futbol yapısı, iklimi ve mozağimizin uyumuna bakılmaksızın değişik kültürlerden alıntı kopyalarla bir sistemin dinamikleri ile ancak bu kadar oynanabilir ve de bu kadar başarısız olunur.