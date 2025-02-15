SABAH Spor yazdı cezalar değişti

Süper Lig'de konuk takımın sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında sarı-kırmızılılar lehine verilen penaltı pozisyonu büyük yankı uyandırırken, Türkiye Futbol Federasyonu duruma el attı. SABAH SPOR'un 13 Şubat'ta okuyucularına duyurduğu gibi Futbol Disiplin Talimatı'nda, 36. maddede değişikliğe gidildi. Daha önce sahadan çekilen takımlara 3 puan silme ve hükmen mağlubiyet cezaları veriliyordu.

Yeni talimatta ise cezalar ağırlaştırıldı. Kulüp yöneticileri ile görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, Süper Lig kulüplerine 20 milyon TL'den 100 milyon TL'ye kadar para cezası, futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası, kulüp başkanına her halükarda 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ve takıma, bir sonraki sezon yer alacağı lig için -9 puan cezası verileceği duyuruldu.