Solskjaer: İnşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu

Norveçli teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Kazandığımız için mutluyum. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı anlamında önemli bir galibiyet oldu. Bugün iki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibet aldık." dedi.

Devre arasında oyuncularıyla yaptığı konuşmaya değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra durduk. Bu enerji toplamak için bir bekleme olabilir. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim ve ikinci yarıya savaşarak başladık. Taraftarımız inanılmaz destek oldu. Oyuncuların bir şey için mücadele ettiğini görünce taraftarımız iyi destekledi." diye konuştu.

"Beşiktaş son 2-3 yıldır zor zamanlar geçiriyor. Ben geldiğimde takımın mentalitesinin aşağıda olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanan Solskjaer, "Başkanımızın projeye inancı ve bu isteği çoğu şeyi farklılaştırıyor. Onunla konuştuğumda onun mentalitesini sevdim. Çalışkan ve savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Bir başlangıç sürecindeyiz. Doğru oyuncular, sahaya enerjisini yansıtan oyuncularla birlikte sahada tecrübe de görmek ve bunları harmanlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın devre arasında kadrosuna kattığı genç oyunculara da değinen Solskjaer, şöyle devam etti:

"Biz domine eden Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli oyuncular ve iyi karakterler. Fakat zaman lazım. İkisi de başka bir kültürden geldi. Yavaş yavaş alışacaklar ve oynayacaklar. Bugünkü maçın atmosferi dolasıyla diğer oyuncular oynadı. Tayyip'in oynaması da bugün benim için önemliydi. İkisi de önemli oyuncular olacak. Beşiktaş'ın geleceğini kuruyoruz. Onlardan beklentimizi düşürmemiz gerekiyor. Şu an çok gençler. İkisi de Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli."

Tecrübeli teknik adam, Alex Oxlade-Chamberlain'in performansına ilişkin de şunları dile getirdi:

"Çok iyi bir oyuncu. Pozisyonu gereği bazı şeyleri zekasıyla iyi yapıyor. Fiziksel kapasitesini yükseltiyor. İngiltere Milli Takımı'nda 35 maç oynamış bir oyuncu. Özgüven kazanması gerekiyor. Daha da gelişecek. Son iki maçtaki performansından mutluyum. Artık eskisi gibi kanat oynamayacak. Kendisini orta sahada düşünüyorum. Pozitif ve her zaman yüzde 100'ünü vermek isteyen bir oyuncu."