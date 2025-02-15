Son dakika haberi: Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi son durum belli oldu! Yönetimden prim sürprizi...

Süper Lig'de beklentilerden uzakta bir sezon geçiren iki büyük takımın mücadelesinde bu akşam Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Geride kalan 50 yıllık rekabette 140 karşılaşma oynanırken, Kartal 46, Fırtına ise 43 kez kazandı. Siyah-beyazlılar, evlerindeki lig mücadelelerinde rakibine 21'e 14 üstünlük sağladı.
5 MADDEDE ÜMRANİYE:
- Ara transfer döneminde Beşiktaş'ta üç ayrılık yaşanırken, Arroyo ve Ricardo takviyesi geldi. Hadziahmetovic de yeniden takıma döndü. İdmanlarda Arroyo teknik ve çevikliği, Ricardo ise şutları ve top kullanma beceresiyle olumlu izlenim bıraktı.
- Solskjaer, Chamberlain'i kulübeye çekecek. Gedson'un 11'de olup olmayacağı da net değil. Portekizli oynamaya hazır olduğunu belirtip forma istedi. Gedson forma giymezse Hadziahmetovic ve Ricardo'dan birinin 11'de sahaya çıkma ihtimali var.
- Beşiktaş'ta savunmadaki eksikler dışında ciddi bir sorun bulunmuyor. Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha, Emrecan ve Bakhtiyor, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.
- Norveçli çalıştırıcı, talebelerinden 4-1'lik Bilbao zaferindeki futbolu istiyor. Topa sahip olma, oyunu rakip sahaya yıkma ve hızlı hücum organizasyonlarıyla Trabzonspor'u hataya zorlamayı hedefliyor. İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada olduğu gibi Muçi ve Rashica'yı kenarlarda etkili kullanıp, sonuca ulaşmayı planlıyor.
- Sivas'ta cezası nedeniyle oynayamayan, aynı zamanda hafif sakatlığı bulunan Rafa Silva iyileşti, ilk 11'de sahaya çıkacak. Solskjaer, Semih Kılıçsoy ve son dönemin formsuz ismi Immobile arasında bir karar verecek.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rashica Rafa, Muçi, Immobile.
5 MADDEDE TRABZONSPOR:
- İstanbul'un üç büyüğüne karşı oynadığı son 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, sahaya üç puan parolası ile çıkacak. Ayrıca deplasmandaki ilk zaferini arayacak. Geçen haftaki Eyüp galibiyeti takımın öz güvenini üst düzeye çıkardı. Fırtına ayrıca son dört haftada maç kaybetmedi ve ağlarında top görmedi. Bu motivasyonu katladı.
MAÇ ÖNCESİ PRİM SÜRPRİZİ
- Yönetimden karşılaşma öncesi prim sürprizi geldi. Bu sezonun en yüksek primlerinden birisinin verilmesi gündemde. Rakamın maç öncesi soyunma odasında açıklanması bekleniyor.
- Beşiktaş maçı öncesi Nwakaeme'nin sakatlanması, teknik heyeti 11'de değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Şenol Güneş, Zubkov'u sağ, Visca'yı da sol kanada çekerek Nwakaeme'nin yokluğuna çözüm arayacak. Solda Sikan sürprizi de gelebilir.
- Kart cezası biten Batista Mendy, takıma geri dönecek. Yanında kimin oynayacağı maç öncesi netlik kazanacak. Ayrılan Umut Güneş'in yerine Lundstram ya da Ozan Tufan forma giyecek.
- Trabzonspor'un savunmadaki en büyük güvencesi ise yine Uğurcan Çakır olacak. Kalesine gelen son 15 şutu çıkarıp, Avrupa'nın zirvesine yerleşen tecrübeli eldiven, Beşiktaş maçlarındaki başarılı performansıyla da dikkat çekiyor.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Zubkov, Cham, Visca, Banza.