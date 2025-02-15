Son dakika haberi: Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi son durum belli oldu! Yönetimden prim sürprizi...

- Solskjaer, Chamberlain'i kulübeye çekecek. Gedson'un 11'de olup olmayacağı da net değil. Portekizli oynamaya hazır olduğunu belirtip forma istedi. Gedson forma giymezse Hadziahmetovic ve Ricardo'dan birinin 11'de sahaya çıkma ihtimali var.

- Beşiktaş'ta savunmadaki eksikler dışında ciddi bir sorun bulunmuyor. Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha, Emrecan ve Bakhtiyor, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

- Norveçli çalıştırıcı, talebelerinden 4-1'lik Bilbao zaferindeki futbolu istiyor. Topa sahip olma, oyunu rakip sahaya yıkma ve hızlı hücum organizasyonlarıyla Trabzonspor'u hataya zorlamayı hedefliyor. İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada olduğu gibi Muçi ve Rashica'yı kenarlarda etkili kullanıp, sonuca ulaşmayı planlıyor.