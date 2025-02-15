Son dakika haberi: Florya’da OHAL ilanı! Futbolcular harekete geçti...

AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan cimbom, Avrupa'da turu bir hayli zora soktu.

Mücadelenin 51. dakikasında 10 kişi kalan Galatasaray, rakibine üstünlük kurmakta zorlanırken, kalesinde de birçok pozisyon verdi.

Karşılaşma sonrası başta Fernando Muslera olmak üzere birçok futbolcu eleştirilerden nasibini aldı.

KAPTAN OLAYA EL ATTI

Bu durumu toparlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Florya'da bir araya gelecek. Sürecin krize dönüşmesini istemeyen Aslan'da duruma ilk el atan ise takım kaptanları oldu.

Fernando Muslera önderliğindeki oyuncular bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi toplanarak bir kenetlenme konuşması yapacak.

KAYIPLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK

Yönetim de teknik heyete tam destek vererek Rizespor - Alkmaar - Fenerbahçe maçlarında yaşanması muhtemel kayıpları engellemeye çalışacak.

ÖZBEK: "LİGDE 6 PUAN ALIRIZ İŞ BİTER!"

Başkan Dursun Özbek, Alkmaar yenilgisinin ardından takımı toparlamak için kolları sıvadı. Kurmayları ile toplantı yapan Özbek, "Kaybettiğimiz bir şey yok, ikinci maçta turu geçecek bir kadromuz var. Çok eksik vardı, Rize maçı ile birlikte kazanıp önce Avrupa sonra da ligde derbide güleceğiz. Takımın bu durumunu bildiğimiz için çok sayıda transfer yaptık. Bunun da ne kadar doğru olduğunu anladık. Yeni oyuncularla birlikte kulübe de zenginleşecek ve hedefimize ulaşacağız. Ligde 2 kritik maç var. 6 puan alırsak zaten kötü şeyler unutulacak" dedi.

MUSLERA'DAN İSYAN GELDİ!

Yediği hatalı gollerle tepki çeken Muslera, maçtan sonra "Kendimizle ilgili eleştirmemiz gereken çok şey var" derken, ayrılıkla ilgili gelen bir soru üzerine "Bırakmamı mı istiyorsunuz şu anda" diye tepki gösterdi ve canlı yayını terk etti.