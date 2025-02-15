Victor Osimhen'den AZ'ye mesaj: "Bana bırakın"

AZ Alkmaar karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgi sonrasında Avrupa Ligi'nde tur şansını zora sokan Galatasaray, perşembe günü rövanş maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda cezası bulunan Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez forma giyemedi.

Rövanş öncesi takımla konuşan Victor Osimhen, turu geçeceklerine inandıklarını belirtti.

"AZ ALKMAAR'I BANA BIRAKIN"

Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "İstanbul'daki rövanş çok farklı olacak.

Taraftarımızın da desteğiyle onlara Galatasaray'ın gerçek gücünü göstereceğiz. Ben de gollerimi atacağım. AZ Alkmaar'ı bana bırakın. Turu geçen taraf biz olacağız.

Bundan eminim. Herkes moralini yüksek tutsun. Önce Rize'yi yeneceğiz ardından da AZ Alkmaar'ı eleyeceğiz" diyerek kendine ve takımına olan güvenini dile getirdi. Osimhen'in bu hali teknik heyeti sevindirdi.