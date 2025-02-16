Hatayspor Süper Lig’de 11 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Bambgaye kaydetti.
Alanyaspor'da Augusto 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Hatayspor ligde 11 maç sonra galip gelmeyi başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
56. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Matondo'nun sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bamgboye, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0
62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Sporar'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
84. dakikada Augusto'nun sol kanattan gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Balkovec vuruşunu yaptı. Top, kalecinin müdahalesiyle kornere gitti.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 1- 0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90 Rui Pedro), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 90 Cengiz Demir), Bilal Boutobba (Dk. 67 Görkem Sağlam), Fernandes, Bamgboye, Aboubakar (Dk. 76 Strandberg)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih Aksoy, Makouta, Enes Keskin (Dk. 46 Vilhena), Cordova (Dk. 67 Janvier), Augusto, Efecan Karaca, Hwang (Dk. 60 Sporar)
Gol: Dk. 56 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Augusto (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Matondo, Dk. 33 Calvo, Dk. 72 Fernandes, Dk. 90+4 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Lima (Corendon Alanyaspor)