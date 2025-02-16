Iğdır FK evinde 3 golle kazandı

Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar
Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 67 Malle), Bruno (Dk. 67 Thuram), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 78 İbrahim Akdağ), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 69 Burak Bekaroğlu), Ali Yaşar, Avramovski
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Dk. 56 Görkem Bitin), Orhan Nahırcı (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Dk. 56 Ali Dere), Marcos Silva (Dk. 69 Dembele)
Goller: Dk. 36 Bruno, Dk. 52 ve 60 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)