Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK evinde 3 golle kazandı
Giriş Tarihi: 16.2.2025 16:54

Iğdır FK evinde 3 golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

AA
Iğdır FK evinde 3 golle kazandı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Dk. 67 Malle), Bruno (Dk. 67 Thuram), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 78 İbrahim Akdağ), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 69 Burak Bekaroğlu), Ali Yaşar, Avramovski

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Dk. 69 Uğur Kaan Yıldız), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Dk. 56 Görkem Bitin), Orhan Nahırcı (Dk. 69 Hasan Ayaroğlu), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Dk. 56 Ali Dere), Marcos Silva (Dk. 69 Dembele)

Goller: Dk. 36 Bruno, Dk. 52 ve 60 Avramovski (Alagöz Holding Iğdır FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK evinde 3 golle kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA