Jose Mourinho’dan derbi öncesi Talisca planı!

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Anderlecht'ı 3-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Son 13 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, sahasında rakibini kayıpsız geçip gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine iddialı çıkmayı hedefliyor.
"HATASIZ OYNAYALIM"
Oyuncularına rakip analizini aktaran teknik direktör Jose Mourinho'nun da dünkü idman sonrası, "Hatasız oynayıp 3 puanı alalım. Sonrasında Galatasaray'ı düşüneceğiz" dediği öğrenildi.
MOU'NUN TALISCA PLANI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Talisca'yı bugün Kasımpaşa karşısında forvet arkasında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
Sambacı'nın iyice form tutmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bir sonraki hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisinde oyuncusunun hücum katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.