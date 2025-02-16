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Giriş Tarihi: 16.2.2025 12:30

Serge Aurier gelişmesi! Yeni takımı belli oluyor...

Galatasaray'da da forma giyen Serge Aurier için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun MLS ekibine imza atacağı belirtildi. İşte o gelişme...

Serge Aurier gelişmesi! Yeni takımı belli oluyor...

2023-24 sezonunun devre arasında yarım sezon Galatasaray forması da giyen Serge Aurier için flaş bir gelişme yaşandı.

Nottingham Forest ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli oyuncunun yeni adresi netleşiyor.

MLS EKİBİ İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberne göre; Fransız sağ bek, MLS takımlarından San Diego FC'nin radarına girdi.

ABD ekibi, Aurier'i kadrosuna katmak için harekete geçti ve görüşmelere başladı.

G.SARAY'DA DA OYNADI

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Fildişili futbolcu, 1 Temmuz 2024 itibariyle kulüpsüzdü. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.

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Serge Aurier gelişmesi! Yeni takımı belli oluyor...
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