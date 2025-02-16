Serge Aurier gelişmesi! Yeni takımı belli oluyor...

ABD ekibi, Aurier'i kadrosuna katmak için harekete geçti ve görüşmelere başladı.

G.SARAY'DA DA OYNADI

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Fildişili futbolcu, 1 Temmuz 2024 itibariyle kulüpsüzdü. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maça çıkan Aurier, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.