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Giriş Tarihi: 16.2.2025 20:34

Sergej Jakirovic: "Golü bulmayı hak ettik"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, son dakikalarda attıkları golle 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından son ana kadar gol bulmak için çabaladıklarını ve bunu başardıklarını ifade etti.

İHA
Sergej Jakirovic: Golü bulmayı hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Jakirovic, "Öncelikle takımımı kutlamak istiyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir maç çıkardılar. Taktiksel plana sahada harfiyen uydular. Aslında oyun içerisinde bir hata yaptık savunmada. Rakibimiz de bu hatayı değerlendirdi. Ama pes etmedik. Sonuna kadar geri gelmek için mücadele ettik. 4 önemli gol fırsatı yakaladık. Maçın sonunda da beraberlik golünü bulduk. Gol bulmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maçlarda da puan ve puanlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Sergej Jakirovic: "Golü bulmayı hak ettik"
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