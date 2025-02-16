Serhat Sütlü: "Basit hatalar kalenize gol olarak dönüyor"

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Serhat Sütlü, "Skor olarak istediğimizi alamasak da oyun içinde beklentilerimizin yüzde 70'i gerçekleşmiş oldu. Yapmış olduğumuz baskılar Fenerbahçe'nin yüksek toplar kullanmasına sebep oldu. Bizim planladığımız gibi gerçekleşti. Ligin en formda takımıyla oynuyorsunuz. Yapmış olduğunuz basit hatalar kalenize gol olarak dönüyor. Yeni bir felsefe değişikliğine oyuncuların uyum sağlama çabaları bizi çok memnun ediyor. Basit hataları en aza indirerek bir sonraki maçlarda daha keyifli bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.