Süper Lig: Samsunspor, Konyaspor deplasmanında tek golle güldü!

Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 3'üncü dakikada Marc Bola kaydetti. Bu sonucun ardından Samsunspor 46 puana yükselirken, Konyaspor ise 24 puanda kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Samsunspor ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR:
2'nci dakikada Samsunspor öne geçti. Celil'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bola'nın sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.
34'üncü dakikada Holse'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Slowik'te kaldı.
36'ncı dakikada orta sahada topu alan Mouandilmadji, ceza sahasına girerek kaleci Slowik ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Slowik'in üzerinden aşırttığı topu Bazoer, kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
58'inci dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un şutunda top, yandan auta çıktı.
75'inci dakikada Emre'nin ceza sahası yayından şutunda kaleci Slowik, topu kornere çeldi.
80'inci dakikada Pedrinho'nun uzak mesafeden serbest vuruşunda kaleci Okan, gole izin vermedi.
Karşılaşma Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Emin Tuğral, Furkan Ürün
KONYASPOR: Slowik - Oğulcan (Dk. 62 Umat Nayir), Adil, Bazoer (Dk. 46 Uğurcan), Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Keyta), Ndao (Dk.75 Melih), Pedrinho , Aleksic, Yusuf (Dk. 62 Tunahan), Kramer
SAMSUNSPOR: Okan - Zeki, Van Drongelen, Satka, Bola, Bennasser, Celil (Dk.68 Ntcham), Emre (Dk. 90+2 Muja), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 90+2 Soner Gönül), Mouandilmadji
GOL: Dk. 2 Bola (Samsunspor)