Trendyol 1. Lig: Bolu’da gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Boluspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Amed SK, bu sonucun ardından puanını 35'e yükseltirken, Boluspor puanını 34 yaptı.
Gelecek hafta Boluspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bolu Atatürk
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 90 Iskandarlı), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 69 Babacar), Jefferson, Hasani (Dk. 79 Liço), Mukairu, Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç (Dk. 79 Berk Yıldız), Fethi Özer, Balbudia (Dk. 89 Eren Erdoğan)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Cassubie (Dk. 46 Poko), Mehmet Murat Uçar, Traore, Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt, Ömer Bayram, Adekanye (Dk. 80 Batuhan Tur), Mehmet Yeşil, Keita (Dk. 69 Alberk Koç), Moreno (Dk. 90+2 Veli Çetin)
Kırmızı kartlar: Dk. 51 Traore, Dk. 89 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)