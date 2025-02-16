Trendyol 1. Lig: Erzurumspor FK deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 25'inci haftasında Esenler Erokspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Erzurumspor FK, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Teklic ile 7'nci dakikada Sylla kaydetti. Esenler Erokspor'un tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada penaltıdan Junior Fernandes'den geldi.
Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 43'e yükseltti. Esenler Erokspor ise 34 puanda kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Mücahit Albayrak), Anıl Yaşar, Laine (Dk. 46 İdris Furat), Tugay Kaçar, Benhur Keser (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Kayode (Dk. 62 Faye), Ufuk Akyol, Catakovic (Dk. 62 Junior Fernandes)
Erzurumspor: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Dk. 46 Mehmet Taş), Sefa Akgün (Dk. 51 Süleyman Enes Karakaş, (Dk. 81 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Eren Tozlu, Teklic (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Sylla (Dk. 65 Furkan Özhan)
Goller: Dk. 3 Teklic, Dk. 7 Sylla (Erzurumspor), Dk. 90+3 Junior Fernandes (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)