Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, evinde Pendikspor'u konuk etti. Eryaman'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri; Joca, Erdem Canbolat (kk) ve Leonardo Gaucho kaydetti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 43'e yükseltti.
8'de Wellinton ve 87. dakikada Furkan Mehmet Doğan'ın gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 36 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü ile karşılaşacak. Pendikspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
35. dakikada Amilton sağ kanattan ceza sahası ortasında Joca'nun şutu ağlara gitti. 1-0
45. dakikada Nalepa'nın kullandığı serbest vuruşta Metehan'ın vuruşunda kaleci Erdem topu kontrol etmek isterken kendi kalesine gönderdi. 2-0
57. dakikada Amilton'un içeri çevirdiği topa Joca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
76. dakikada soldan Metehan'ın ortasında ceza sahası içinde Gaucho, gelişine vurarak topu filelere yolladı. 3-0
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu (Fıratcan Üzüm dk. 82), Zan Zuzek, Matej Hanousek, Adem Eren Kabak, Amilton, Michal Nalepa (Mikail Okyar dk. 89), Samuel Joca (Ensar Kemaloğlu dk. 69), Metehan Mimaroğlu (Samed Onur dk. 89), Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 69)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Doğan, Welinton, Murat Akça, Nuno Sequeira (Tarık Tekdal dk. 46), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Samuel Saiz dk. 77), Mete Kaan Demir (Berkay Sülüngöz dk. 15), Mustafa Pektemek, Yonathan Del Valle, Emeka Eze (Djorde Denic dk. 65)
Teknik Direktör: Sedat Ağçay
Goller: Samuel Joca (dk. 35), Erdem Canpolat (dk. 45 k.k.), Leo Gaucho (dk. 76) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Welinton (dk. 8), Furkan Doğan (dk. 87) (Pendikspor)