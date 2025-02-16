Trendyol 1. Lig: Iğdır FK, Keçiörengücü’nü 3 golle geçti!

Trendyol 1.Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Keçiörengücü'nü konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri; Gianni Bruno ve Daniel Avramovski (2) kaydetti. Son 3 maçta 2. galibiyetini alan Iğdır FK puanını 32'ye yükseltti.
Ligde 4 maç sonra mağlup olan Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı.
Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Malle dk. 67), Bruno (Thuram dk. 67), Ahmet Emin Engin, Mert Çölgeçen (İbrahim Akdağ dk. 78), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan (Burak Bekaroğlu dk. 69), Ali Yaşar, Avramovski
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Erkam Develi, Rroca (Uğur Kaan Yıldız dk. 69), Camara, Arda Hilmi Şengül, Ezeh (Görkem Bitin dk. 56), Orhan Nahırcı (Hasan Ayaroğlu dk. 69), Caulker, Diouf, Süleyman Luş (Ali Dere dk. 56), Marcos Silva (Dembele dk. 69)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Bruno (dk. 36), Avramovski (dk. 52 ve 60) (Iğdır FK)