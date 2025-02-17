Eser Gürbüz'den Fenerbahçe açıklaması: "Transfer olmam için mesaj atıyorlar"

Hollanda Ligi ekiplerinden Herenveen'de forma giyen Eser Gürbüz, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Gürbüz, Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.

Gürbüz, "Antrenörüm (Van Persie) de çıkan haberleri okudu. Beni tebrik etti ve gülerek transferimden yüzde 10 pay istedi." dedi.

"TRANSFER OLMAM İÇİN MESAJ ATIYORLAR"

Genç yetenek konuşmasının devamında Türkiye'den büyük takıma transfer olması konusunda seçeneğin zor olduğunu ifade etti. 17 yaşındaki genç futbolcu, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca birkaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçe'den olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar." ifadesini kullandı.

"BU ADIMI ATMASI İÇİN ERKEN"

Öte yandan Heerenveen Teknik Direktörü Van Persie, "Eser'e bu adımı atması için henüz çok erken olduğunu söyledim. O, yolculuğunun çok başında. Ona tavsiyem Heerenveen'de kalması. Burada yol kat etmesi ve öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Geliştikten sonra zaten otomatik olarak teklifler gelecektir." dedi.



17 yaşındaki Eser Gürbüz, bu sezon çıktığı toplam 4 maçta 3 gol 1 asist üretti.