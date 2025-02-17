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Giriş Tarihi: 18.2.2025 02:24

Fernando Muslera: "Taraftar çağırınca maskeyi takmak istedim"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera: Taraftar çağırınca maskeyi takmak istedim

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

FERNANDO MUSLERA: "MASKEYİ TAKMAK İSTEDİM"

Fernando Muslera: "Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz.

Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz."

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Fernando Muslera: "Taraftar çağırınca maskeyi takmak istedim"
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