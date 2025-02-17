Galatasaray haberleri: Genk cephesinden Cuesta açıklaması!

Galatasaray ara transferde Genk forması giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta'yı 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Belçika ekibinde sportif direktör Dimitri De Conde ülkesinin basınından Voetbalnieuws'a verdiği röportajda De Conde, "Belçika'da transfer dönemi yeni bitmişti. Club Brugge'le oynayacağımız kupa maçından önce Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı. Genk'te mutluydu ama transferi gerçekten yapmak istiyordu." dedi.

De Conde transfer süreciyle ilgili ayrıca, "Carlos'un ilk 11'deki yerini kaybettiği bir sır değil. Milli takımdaki yeri aklının bir köşesindeydi. Oynaması garanti edilmişti ve öyle de oldu, ilk 11'de başladı" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki savunmacı yarıda kalan Adana Demirspor maçı yanı sıra Avrupa Ligi play-off turunda oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde de 90 dakika görev aldı.