Kalp krizi geçirdi 8 ay sonra sahalara döndü!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Nabil Bentaleb, 2024 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Nabil Bentaleb uzun süre hastanede gözlem altında tutularak tedavi edilmişti. 8 ay sonra sahalara dönen yıldız isim ilk maçında gol atmayı başardı.

Ligin 22. haftasında Rennes deplasmanına konuk olan Lille mücadeleyi 2-0 kazanırken 30 yaşındaki Nabil Bentaleb 80. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederek 8 ay aradan sonra golle dönmeyi başardı.

HOCASINDAN TAKDİR TOPLADI

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bentaleb hakkında şunları söyledi: "Ben şansa inanmam. Kendine inandı ve bunu hak etti. İnanılmaz, muhteşem bir hikaye. Nabil'in golü bizi göklere çıkardı. Tarif etmesi çok zor.'