Kart temizleme uzmanı değiliz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'nın hocası Burak Yılmaz'ın sistem değişikliğinin kendilerini şaşırttığını belirten Portekizli teknik adam, "Ancak saha içinde karşılaştığımız her soruna cevap verebildik.dedi. En-Nesyri'nin yükselen formu hakkında, "Geldiği zaman sezon öncesi kampı geçirmemişti. Sonra kondisyonu gelişti.Hatta elden çıkarmamız gerektiği, S.Arabistan'a satılması konuşuldu. Şu an nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.Bu sezonki hedefleriyle ilgili de konuşan 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Mourinho etkisi, kupalar kazanmaktır. Kendimi ve hedeflerimi böyle tanımlarım. Ligde normal şartlarda liderin 8-9 puan üzerinde olmamız gerekiyordu.derken sarı kart sınırında olan Mert Hakan ile konuşup konuşmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Ya da kart sınırındaki oyuncuların kartlarını temizlemek için kasıtlı olarak sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz."Jose Mourinho, tribündeki minik bir taraftarı sevindirdi. Müsabakanın 90. dakikasında top toplayıcıdan aldığı meşin yuvarlağı, yedek kulübesinin arkasında maçı izleyen çocuğa hediye etti. Küçük futbolseverin mutluluğu kameralara yansıdı. Portekizli hoca, daha önce de peşlerinden koşan bir taraftarı takım otobüsüne alarak mutlu etmişti.Boluspor ile oynayacakları maçı izlemek için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçeliler birbirine girdi. Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde karşılaşan iki grubun gerginliği kavgaya dönüştü.Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, "Bıçaklanan taraftarlarımızın sağlık durumu: İkisi hafif 3 yaralı var. Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandığından hastanede kontrol altında" dedi.