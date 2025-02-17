Son dakika: Lider Galatasaray’ın rakibi Rizespor! Karşılaşmanın 11’leri belli oldu...

Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi. İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.

CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU

Galatasaray XI: Muslera, Sánchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen

YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'de sahaya çıkıyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada süre alamayacak. Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.