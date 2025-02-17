Son dakika: Lider Galatasaray’ın rakibi Rizespor! Karşılaşmanın 11’leri belli oldu...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Ligde çıktığı 22 müsabakada 19 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, yoluna namağlup devam ediyor. Mavi-yeşilliler ise 22 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 27 puanla haftaya 11. sırada girdi. İki takım arasında sezonun 5. haftasında İstanbul'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar, 5-0 kazanmıştı.
CİMBOM'UN 11'İ BELLİ OLDU
Galatasaray XI: Muslera, Sánchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen
YENİ TRANSFER İLK KEZ SAHNE ALIYOR
Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'de sahaya çıkıyor.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle müsabakada süre alamayacak. Sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.