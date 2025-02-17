Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır için seferberlik ilan edildi. Bordo-mavililerin Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakip taraftarların,TFF'ye konunun hassasiyetle incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda talepte bulunan yetkililer, ayrıca sosyal medyadaki hakaretler için işlemleri başlattı.Bordo-mavili futbolcular da Uğurcan'la fotoğraflarını paylaşarak tecrübeli kaleciye desteklerini gösterdi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise İnstagram'dan,mesajını paylaştı. Ayrıca kulüp sosyal medya hesabından, 2014'te Avni Aker Stadı'nda yapılan sezon açılış törenindeki konserlerin,hatırlatılırken, "Efendilik de bir tavırdır" ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor'da Beşiktaş mağlubiyeti moralleri bozarken başkan Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi. A Spor'a konuşan Doğan, "Kötü sonuçlar nedeniyle üzgünüm. Taraftara karşı çok mahcubum" dedi. Teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik eleştirilere de cevap veren Doğan,Aklında Trabzonspor'dan başka bir şey olmaz" ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde teknik heyetin talep ettiği 5 oyuncudan 4'ünü kadrolarına kattıklarını, 1'iyle ekonomik nedenlerden anlaşamadıklarını belirtirken yaz döneminde stoper, orta saha ve santrfor alacaklarını da dile getirdi.Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig'de 26 gol yedi. Tecrübeli eldiven, bu gollerin üçünü ceza sahası dışından gördü.