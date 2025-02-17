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Giriş Tarihi: 17.2.2025 16:39

Trendyol 1.Lig: Bandırmaspor tek golle güldü!

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'u Paixao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 40 puana yükseldi.

AA
Trendyol 1.Lig: Bandırmaspor tek golle güldü!

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Teksüt Bandırmaspor, sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Ev sahibine galibiyeti getiren tek golü 26'ncı dakikada penaltıdan Paixao kaydetti. Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 40 yaparken, İstanbulspor 36 puanda kaldı.

Maçın 66. dakikasında sarı kart gören İstanbulspor'un oyuncusu Tuncer Duhan Aksu, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. İstanbulspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk. 70 İbrahim Kaya), Paixao (Dk. 77 Louzif), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk. 50 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 88 Özcan Şahan), Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa (Dk. 77 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Yiğit Fidan, Diarra (Dk. 88 Yusuf Özer), Okan Erdoğan, Loshaj

Gol: Dk. 26 Paixao (penaltıdan) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 67 Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Mehmet Özcan, Dk. 80 Atınç Nukan, Dk. 83 Diony, 90+7 Akın Alkan (Bandırmaspor), Dk. 22 Yiğit Fidan, Dk. 61 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

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Trendyol 1.Lig: Bandırmaspor tek golle güldü!
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