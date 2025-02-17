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Giriş Tarihi: 17.2.2025 16:22

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Maçlardan biri saat 20.45'te diğer üçü ise 23.00'de oynanacak.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off rövanş maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasında rövanş müsabakaları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları yarın başlayacak
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