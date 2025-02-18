Ertuğrul Doğan’dan, Ahmet Suat Özyazıcı için anma mesajı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'yı özlemle andıklarını bildirdi.

Doğan, Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Kulübümüzün ve Türk futbolunun unutulmaz ismi, efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Özyazıcı'nın sadece Trabzonspor'da değil, Türk futbol tarihinde de silinmez izler bırakmış, kazandığı başarılarla Türk futbolunun gidişatını değiştirmiş bir isim olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Onun liderliğinde kazanılan şampiyonluklar, şehrimizin futbol devrimini tüm dünyaya göstermiştir. Zekası, çalışkanlığı ve futbol anlayışıyla örnek alınan hocamız, sadece başarılarıyla değil, mütevazılığı ve Trabzonspor sevgisiyle de hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Bugün, onun bıraktığı mirasın izinde, aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı'nın adını ve başarılarını her daim yaşatacak, yeni nesillere anlatacağız. Bu vesileyle, kıymetli büyüğümüzü bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabırlar diliyorum."