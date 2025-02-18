Galatasaray - AZ Alkmaar maçına İngiliz hakem!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off etabı rövanşında Perşembe günü AZ Alkmaar'ı ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların, Hollanda Temsilcisini konuk edeceği mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Saat 20.45'te başlayacak müsabakada Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Sam Barrott yapacak. Mücadelede Darren England VAR, Stuart Attwell AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olmuştu.