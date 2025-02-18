Şenol Güneş’ten basın toplantısı kararı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.15'te basın toplantısı düzenleyecek.