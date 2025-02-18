Thibaut Courtois: "Jose Mourinho'yu kızdırdım"

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Courtois, Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Chelsea'ye karşı oynadığı maçta yaptığı kurtarışlar sebebiyle Jose Mourinho'yu kızdırdığını belirtti.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI VE..."

Belçikalı kaleci yaptığı açıklamada, "Jose Mourinho ile ilişkim çok özeldi. Chelsea'ye karşı kazandığımız Süper Kupa'nın (2012) ardından beni yanına çağırdı ve bir an önce Chelsea'ye geri dönmem gerektiğini söyledi. Her maçta oynamak istediğimi ve Chelsea'ye geri dönersem bunun olmayacağını söyledim ve o dönem Atletico Madrid'de kalmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

"ONU BİRAZ KIZDIRMIŞTIM"

açıklamalarına devam eden Courtois, "Daha sonra Mourinho'nun çalıştırdığı Chelsea (2014) ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştık. Tabii ki oynamama izin verilmesini istemedi. Rövanşta iyi kurtarışlar yapmıştım ve mutlu değildi. Maçtan sonra elimi sıkmadığını hatırlıyorum. Mourinho'yu biraz kızdırmıştım." diye konuştu.