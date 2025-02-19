Benfica’yı Türkler sırtladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece son 16 play-off turu maçları oynanırken Bizim Çocuklar mutlu sona ulaştı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökcü'nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda 1-0 kazandıkları Monaco'yla evlerinde 3-3 berabere kalarak turu geçti. Açılış golünü Kerem kaydederken Minamino ve Ben Seghir ile Monaco öne geçti.

Pavlidis'in penaltısıyla Portekiz kulübü skoru eşitlerken İlenikhena tekrar Fransızlara üstünlüğü getirdi. Orkun da ağları sarsarak skoru belirledi: 3-3. Böylece Benfica, son 16 biletini aldı. Diğer turlayan ekipler ise Milan'ı eleyen Feyenoord, Celtic'i saf dışı bırakan Bayern Münih ve Atalanta'yı evine gönderen Club Brugge oldu.