Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'ı konuk edecekleri rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe maçına yabancı hakemin yönetecek olmasına da değinen Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"İLK MAÇTA YAPAMADIĞIMIZ NE VARSA YAPACAĞIZ"
"Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla burada ümitlerimizi yeşertmek için özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak. Yarın ilk maçta yapamadığımız ne varsa bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"MAÇ İÇERİSİNDEKİ DURUMA GÖRE FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNEBİLİRİZ"
"Sadece Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Bugün bu maçı düşünüyoruz. Yarın bununla ilgili maçın içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı düşüneceğimiz durumlar da olabilir. Yabancı hakem... Evet zaten bununla ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili karar verilmişti. Daha önceden de bununla ilgili duyumlar geliyordu dedikodu şeklinde. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için çok önemli. Ben sadece saha içerisindeki oyuna bakıyorum, hakemin pasaportu çok önemli değil. Burada seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu için de bu derbi için de çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum"
"HEM DÖRTLÜ HEM ÜÇLÜ SAVUNMAYLA DEVAM EDECEĞİZ"
"Son maçta ikinci yarı Sara'yı Osimhen'in yanına attık. 4-2-3-1'le oynadık. Bu 2,5 senedir en çok kullandığımız bu sistemdi. Gol yemeye başlayınca 'Galatasaray 3'lü savunmada çok gol yiyor' şeklinde konuşuldu. Top bizdeyken kötü işler yapmamız bir şeklde topun rakibe gitmesini sağlıyor. Hem dörtlü hem de üçlü savunma üzerinden devam edeceğiz."
"SAHA ZEMİNİ NASIL OLURSA OLSUN OYUNUN İÇİNDE HEP OLMAMIZ GEREKİYOR"
"Umut ediyorumki maç sırasında kar yağışı olmasın. Ama kar geliyor. Pazartesi için de bu risk var. Galatasaray takımı bir şeye inanıyorsa ne saha zemini ne de başka bir şeyin hiçbir önemi olmaması gerekiyor. Bu turu geçmek için oyunun içinde hep olmamız gerekiyor saha zemini ne olursa olsun. 4-1'lik bir mağlubiyet bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Beklenti de bizden çok yüksek ama maçın hikayeleri bazen böyle olabiliyor. İstediğimiz gibi başlamadık ve 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize üstünlüğü verdik. Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için yaşıyoruz. Alışık olmadığımız bir sonuç olduğu için biz de taraftarımızı da çok fazla üzüdü. Ama merak etmesinler onları tekrar çok fazla sevindireceğiz. O konuda bize güvensinler."