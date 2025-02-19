Okan Buruk’tan yabancı hakem açıklaması!

"MAÇ İÇERİSİNDEKİ DURUMA GÖRE FENERBAHÇE MAÇINI DÜŞÜNEBİLİRİZ"

"Sadece Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Bugün bu maçı düşünüyoruz. Yarın bununla ilgili maçın içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı düşüneceğimiz durumlar da olabilir. Yabancı hakem... Evet zaten bununla ilgili bir plan vardı. Bununla ilgili karar verilmişti. Daha önceden de bununla ilgili duyumlar geliyordu dedikodu şeklinde. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir. İyi hakem olması bizim için çok önemli. Ben sadece saha içerisindeki oyuna bakıyorum, hakemin pasaportu çok önemli değil. Burada seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu için de bu derbi için de çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum"