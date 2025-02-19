Trabzonspor haberleri: Şenol Güneş’ten flaş açıklamalar! ’’Beşiktaş’a maç mı sattım!’’

"KULÜP KÜFÜRLERE GEREKLİ CEVABI VERDİ"

"Attığımız gole sevinemediğimle ilgili eleştiriler geldi. İnsanlar öyle bakmak istiyorsa öyle görmüşlerdir. Beşiktaş'ta çalıştım, iyi günlerim oldu. Taraftar eğer küfür ediyorsa eğer benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Zaten kulüp ve başkan gerekli cevabı çok kısa ve anlamlı şekilde verdi, "efendilik de bir tavırdır" diyerek."

"HAKEMLERİ KENDİ HALİNE BIRAKMAK LAZIM"

"Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler. Onun için onları kendi haline bırakmak lazım."