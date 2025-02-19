Trabzonspor haberleri: Şenol Güneş’ten flaş açıklamalar! ’’Beşiktaş’a maç mı sattım!’’

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş 24. haftada Beşiktaş ile oynanan maçta kaptan Uğurcan Çakır'a edilen küfürler ve gole sevinmemesi hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
"YÖNETİMİN BEKLENTİSİNE CEVAP VEREMEDİK"
"Sonuçlar olumsuz olduğu için zor bir dönemden geçiyoruz. Sevdası büyük olanın imtihanı büyük olur. Zorlukları aşacak yetenekli ve güçlü oyuncularımız var. Oyuncularımızın sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. Başkan ve yönetim maddi manevi destek oluyor. Onların beklentisine cevap veremedik. Geniş kadromuz vardı, sayıyı azalttık. Kaliteyi daha da yükselttiğimizi düşünüyorum. Hedef Avrupa kupalarına katılmak ve gelecek yıl daha da iyi bir takım olmak."
"DEPLASMAN FOBİSİ OLDU BİZDE"
"Takımın saha sonuçları olmadığı zaman takımın moral hanesine olumsuz yansır. Son maçla ilgili oyun olarak olumsuzluklar vardı. İlk 15 dakika oyunumuz bizi tatmin etmedi. İkinci yarıda da ilk 15 dakika dağınık oynadık. Sonuç alamadığın zaman da tartışmaların olmasını normal karşılıyorum. Deplasman fobisi oldu bizde. 6 tane mağlubiyet normal değil."
"KULÜP KÜFÜRLERE GEREKLİ CEVABI VERDİ"
"Attığımız gole sevinemediğimle ilgili eleştiriler geldi. İnsanlar öyle bakmak istiyorsa öyle görmüşlerdir. Beşiktaş'ta çalıştım, iyi günlerim oldu. Taraftar eğer küfür ediyorsa eğer benim taraftarım da olsa bunu doğru bulmam, şiddetle kınarım. Zaten kulüp ve başkan gerekli cevabı çok kısa ve anlamlı şekilde verdi, "efendilik de bir tavırdır" diyerek."
"HAKEMLERİ KENDİ HALİNE BIRAKMAK LAZIM"
"Oyuncularıma hakemle, seyirciyle, rakiple işiniz yok diyorum. Bu konuda da eleştiriliyorum. Diğer takımların hocalarına bakın, hakemlere neler yapıyorlar, hakemler ağızlarını açmıyorlar. 3-4 sene böyle devam edecek hakemler. Onun için onları kendi haline bırakmak lazım."
"HAKEM MAÇI TATİL ETSİN BAKALIM O TARAFTAR BİR DAHA KÜFÜR EDEBİLİYOR MU?"
"Uğurcan hiçbir provokasyon yapmadan maçı bitirdi. Bizim müdahale hakkımız yok ama kınama hakkımız var. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşıp ve özür dileyenler oldu. Çözüm benim kınamam ya da TFF'nin para cezası vermesi değil. Irkçılıkta ne yapıyorsunuz? Maçı tatil edebiliyorsunuz. Küfürde para ceza veriyorsunuz. Ahlaksızlığa izin verenler bizi ahlaksızlık yaptığımızı öne sürüyorlar. Hakem maçı tatil edip bitirirse bakalım o taraftar bir daha küfür edebiiyor mu?"
"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTIM DİYE MAÇ MI SATACAĞIM"
"Beşiktaş'ta çalıştığım için gole sevinmediğim söyleniyor. Beşiktaş'ta çalıştım diye maç mı satacağım yani! Beşiktaş'tayken 3-0 Trabzonspor'a kaybettiğim zaman da buraya mı maç sattım?"
EREN ELMALI'NIN AYRILMASI
"Eren'in son anda gitmesi nedeniyle daha önce baktığımız birkaç oyuncuyu kaçırdık. Bir tek stoper alternatifi vardı, onu alamadık. Umut'un yerine oyuncu alamadık. Hücumda fazlalığımız var, bir tane daha gidebilirdi, olmadı. Sayısı az, kalitesi daha fazla, ekonomisini çıkaracağımız bir kadro var."
"TAKIM OLGUSUNU OTURTAMADIK"
"Takım oyunu anlayışında ilk geldiğimden bugüne kadar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Oyuncu kalitesinin de daha iyi olduğunu düşünüyorum. İdeal bir kadro oluşturup sık sık değil de az ve ihtiyacı kapatacak kadar oyuncu almak lazım. Mesele Zubkov'u aldığın zaman direkt oynar diye düşünüyorsun. Banza'yı ekonomik olarak tutamayacaksan başka bir alternatif bakabiliriz. 13 oyuncu alındı ama 13'ün tamamını kullanamıyoruzki. Takım olgusunu tam oturttuğumuzu söyleyemeyiz. Banza'nın bonservisiyle ilgili şu anda zor. Bizim bütçemşizi aşan bir şey. Zaten onun için diyoruz biz forvet alalım. Ama Banza'nın fiyatı bize uygun olur, rakamsal değeri uygun olursa hemen alırız. Tim son anda aldığımız bir oyuncu. Mendy'nin durumu da belli değildi. Son anda aldık. Eren'inki 1.5 aydır konuşuluyordu ama son anda gitti. Ben ne yapayım şimdi. Tim de son anda gelen bir oyuncu. Mendy'nin gitme durumu olabilir. Enis Destan için Rusya'dan bir teklif gelmedi. İyi çalışıyor, memnunum ondan ama bazen duygusal kırılmalar yaşıyor"
"BİZ SAVURGANLIK YAPAMAYIZ"
Bir işin gerçekleri var bir de popüler yanı var. Algı son yıllarda sosyal medyayla beraber çok öne çıktı. Birkaç yıl önce 4 büyüklerin toplam borcu 4 milyardı, şimdi bir tanesinin borcu 20 milyar TL. Bu kadar büyük paralar harcanıyor ama biz savurganlık yapamayız. Ekonomik olarak kulübün sorunu yoksa bu başarıdır ama takımın da sonuç alması lazım."
"FUTBOLUN TÜM DEĞERLERİNİ KAYBEDİYORUZ"
"İki takım üzerinden gündem oluşturuluyor ama futbolun tüm değerlerini kaybediyorsun. Bu hafta maç var, işte biri kazanır birisi de kaybeder. Yine konuşulacaktır, bir hafta konuşulup unutulacaktır."